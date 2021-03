Sin esperanzas las despicadoras de recibir apoyo

"Ahorita estamos trabaje y trabaje, moviendo las manitas, estamos ahorita al cien por ciento, pero nada más y terminando Semana Santa, si acaso una semana más, y luego empiezan a bajar las ventas y por consecuencia a bajar la producción", señaló.

Indicó que de momento están aprovechando a toda hora pues dijo que deben sacar provecho al máximo de las 32 empresas dedicadas al ramo.

Dijo que se trata de mujeres que viven al día, por ello necesitan constantemente estar trabajando para poder solventar las necesidades, pues muchas de ellas son madres solteras.

"Los apoyos aún no llegan, no puedo negar que me hablan de México y me dicen que espere que va a llegar pero yo creo que ya no, yo creo que los tiempos ya no alcanzan y pues allá ellos... Allá Dios que los bendiga", citó Núñez Piña.