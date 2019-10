¡Sin escalas al campeonato!

Ayer en el campo Veteranos 1 sonó fuertemente la canción "We are the Champions" tras obtener Malena Viajes el campeonato de playoff al superar ampliamente en el tercero de la serie a los Borregos de la Longoria por pizarra de 23-8.

Los peloteros de Malena Viajes tuvieron que venir de atrás en la serie, luego de perder el primero, terminaron por ganar dos en forma consecutiva para convertirse en los nuevos monarcas de la categoría D3 Dominical del Club de Petroleros Jubilados y Veteranos.

Los errores en el fildeo terminaron por enterrar a los Borregos los cuales fueron bien aprovechados por las franelas rojas que descargaron ataque de seis carreras por conducto de los cuadrangulares de Alejandro Hernández y Fernando Márquez, en actividad del cuarto rollo.

Los Borregos recortaron la distancia con los jorones de Galaviz y Valentín Vicencio para poner el juego 5-9, pero los jugadores de Malena agregaron tres rayitas en el quinto inning y en el sexto acto prendieron los cañones con largo racimo de 11 carreras.

Los sencillos salieron de los bates de Santos Arenas, Mario Hernández, Julio Zorrilla, que fue el héroe del segundo encuentro, Rolando Vargas y García que se combinaron con los dobletes de Edgar Teniente y Fernando Márquez.