¡Sin errores!

Muy animado terminó el mexicano Abraham Ancer la primera ronda del Mayakoba Golf Classic, porque su tarjeta 66, -5, que lo posiciona en el lugar 10 del tablero, empatado con otros cuatro competidores, y también por el recorrido limpio de bogey.

"Fue una ronda muy sólida. Estar libre de bogey siempre es bueno, entonces me siento contento por como terminé. Se me enfrió un poquito (la mano para embocar) en los últimos nueve hoyos, donde tuve oportunidades de hacer birdies y desafortunadamente no cayeron", manifestó en declaraciones a los medios.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, dio su golpe de salida en el hoyo 10 y del 11 al 15 metió la bola para birdies, lo cual repitió en el tres, obviamente de la segunda mitad del recorrido.

Compartió que se sintió tranquilo, para nada ansioso, pero tuvo que ajustar algunos tiros y por la gran cantidad de agua que cayó en la noche del jueves y en la mañana del viernes, no se jugó la primera ronda, aunque los de mantenimiento hicieron un trabajo increíble.

"Obviamente no vas a ganar el torneo en el primer día, pero quieres ponerte en los primeros lugares, empezar con un buen corte para no tener que remar desde atrás", declaró Ancer.

Después se fue a comer y luego se puso a platicar un rato con su mamá, sus hermanas y demás familiares que esta vez tienen la oportunidad de acompañarlo.