¡Sin envidias!

Playa del Carmen, Q.R.

Lejos de rivalizar, Carlos Ortiz y Abraham Ancer se tiene admiración mutua.

Ortiz recién ganó el primer título en 42 años para un mexicano en el PGA Tour, pero eso no resta nada al respeto que le tiene a Ancer, quien tiene grandes logros en el golf tricolor, como estar en el lugar 22 del ranking mundial o ser el primer profesional mexicano en jugar el Masters en cuatro décadas.

"Si bien yo logré esa primera victoria, la verdad es que eso no le quita mérito en nada a lo que ha hecho Abraham. Todo lo que hizo desde hace dos años me inspiró, me puso a soñar que muchas cosas se pueden lograr, sobre todo partiendo que somos del mismo País, que practicamos el mismo deporte.

"Más que rivalidad lo que ambos hemos hecho ha sido inspirarnos para alcanzar más cosas y también es un ejemplo para todos los niños que puede acercarse al golf", comentó Ortiz en entrevista previa a su participación en el Mayakoba Golf Classic, que inicia hoy.

En tanto, Ancer fue sincero sobre lo que sintió al ganar Ortiz el Houston Open a inicios de noviembre, primer triunfo mexicano en PGA desde que Víctor Regalado se coronó en 1978.

"Lo que hizo Carlos es algo impresionante, yo lo celebré en grande, como si fuera mío, porque lo conozco desde hace muchos años y es mi paisano y quiero que le vaya bien. La verdad es que esos resultados me motivan muchísimo porque es el objetivo que todos tenemos: ser campeón en el PGA Tour", explicó.

Ortiz y Ancer encabezan la representación nacional en Mayakoba, que incluye a Roberto Díaz, Armando Favela, Aaron Terrazas e Isidro Benítez.