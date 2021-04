Sin duda hoy le ganaría: ´Canelo´

"Sin duda lo vencería, sería una pelea muy diferente. Soy un peleador más maduro, sería un combate totalmente diferente, con más experiencia, aprendí bastante. Dije que esto no me iba a parar (la derrota en 2013), quiero ser el mejor del mundo en algún momento, me dolió mucho porque quería ganar, pero Dios sabe por qué hace las cosas", señaló el tricolor en una entrevista para TUDN.

"Canelo" presume una marca de 55-1-2, siendo esa caída contra el estadounidense, quien terminó su carrera invicto. El "Money" venció por decisión unánime en el combate del 14 de septiembre de 2013, el tricolor entonces de 23 años.

Sobre su siguiente pelea, ante Billy Joel Saunder, considera que será muy difícil pues es el rival más complicado que podría enfrentar actualmente.

"Veremos el 8 de mayo si es el mejor rival a enfrentar, pero se supone que sí, es un peleador que se mueve mucho, zurdo, con experiencia; se supone que es uno de los rivales más difíciles que voy a enfrentar", declaró.