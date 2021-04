Sin duda hoy le ganaría 'Canelo' a Mayweather

"Sin duda lo vencería, sería una pelea muy diferente. Soy un peleador más maduro, sería un combate totalmente diferente, con más experiencia, aprendí bastante. Dije que esto no me iba a parar (la derrota en 2013), quiero ser el mejor del mundo en algún momento, me dolió mucho porque quería ganar, pero Dios sabe por qué hace las cosas", señaló el tricolor en una entrevista para TUDN.

Sobre su siguiente pelea, ante Billy Joel Saunder, considera que será muy difícil pues es el rival más complicado que podría enfrentar actualmente.

"Veremos el 8 de mayo si es el mejor rival a enfrentar, pero se supone que sí, es un peleador que se mueve mucho, zurdo, con experiencia; se supone que es uno de los rivales más difíciles que voy a enfrentar", declaró.

"Canelo" expondrá sus cetros Supermediano del CMB y AMB, mientras Billy pondrá en juego el cinturón de la OMB.

Aunque muchos peleadores extienden sus carreras, "Canelo" aseguró que piensa en subirse al ring unos siete años más, es decir, pensaría en el retiro a los 37 años de edad.

"El ir caminando al cuadrilátero, va a ser de los momentos que más extrañe cuando me retire, siete años más, hablo porque en algún momento me voy a retirar", manifestó.

El mexicano también dijo que le gusta ayudar a las personas porque él también tuvo un momento en la vida en la que no podía pagarse las cosas.

"En algún momento estuvo en sus zapatos, pero ellos más que nada querer vivir y no tener la facilidad de poder tener para una operación, y ellos con ganas de vivir, entonces me imagino cómo se sienten y me pongo en sus zapatos, y la verdad todo lo que hago lo hago de corazón y sin esperar nada a cambio.

"Lo que ha salido en redes sociales ha sido muy poco porque por ahí ha sido el medio por donde me han contactado y se han dado cuenta, pero en mi vida he ayudado a muchas personas y no las he sacado en redes sociales", contó.