Sin dinero para un acuario en Miramar

Necesitamos aliar empresarios que tengan experiencia de acuario y pudiéramos revisar la viabilidad de este proyecto, no conozco a detalle . Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo

Tampico, Tam.- Ante los ajustes del presupuesto proveniente de la federación, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no cuenta con suficiente capital económico para la construcción del Acuario que se pretende en lade Miramar, por lo que empresarios interesados tendrán qué buscar la inversión privada.

En tales términos lo dio a conocer el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, quien manifestó que será el Consejo Empresarial de la urbe petrolera quien tendrá se qué dar a la tarea en la búsqueda de los inversionistas interesados.

"Yo no tengo esa información, por allí me platicó el Consejo Empresarial de Madero que existe el interés de hacer este acuario pero esa no es inversión que necesariamente vaya a ser pública, yo los animaba a buscar un proyecto privado, yo los invitaba incluso a México para platicar con los propietarios del acuario de México que también son los dueños del acuario de León, Guanajuato y los invitaba a evaluar junto con estas empresas mexicanas la posibilidad de hacer una coinversión", citó.

Precisó que por cuanto hace al actual gobierno del estado, en este momento no estaría en posibilidades de invertir en un acuario y menos en su mantenimiento permanente por no tener esa área de experiencia.