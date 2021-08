Sin digerir la derrota electoral 2020, los republicanos de Texas insisten en auditar los resultados pero solo en los grandes condados —en su mayoría demócratas—, en todo el estado. Si se salen con la suya, se perderán muchos de los errores reales, pero menores, en el recuento de sufragios, dicen especialistas.

Eso será según un equipo de investigadores que realizó un análisis estatal de los resultados en los condados demócratas y republicanos. El grupo encontró una serie de errores que no cambiarían la victoria del republicano Donald Trump en el estado ni en ninguna otra contienda local. Pero los errores se extienden tanto a los condados republicanos como a los demócratas.

La investigación se suma a una pila de evidencia que contradice la creencia, generalizada entre los republicanos, de que las elecciones en las áreas demócratas están plagadas de errores, irregularidades y mala gestión.

Si bien ocurren errores en el recuento, las investigaciones muestran que tienden a ser aleatorios y de pequeña escala y no benefician a una parte ni a la otra.

En Texas, los errores detectados por investigadores electorales de la Universidad de Florida se distribuyeron en 37 de los 254 condados de Texas. Sumaron o restaron un puñado de votos de varios candidatos sin sesgo hacia un partido u otro.

Trump aparentemente recibió 223 votos más que los 5,890,347 que el secretario de estado de Texas enumera como el total de los republicanos. El demócrata Joe Biden parece haber recibido 155 votos más que los 5,259,126 que figuran en la lista, según la investigación.

Los errores menores como los de Texas son relativamente comunes, dicen los expertos en elecciones.

En Texas, los errores probablemente se deben al uso por parte del estado de un sistema informático más antiguo que requiere que los condados ingresen sus cuentas a mano, lo que aumenta el riesgo de errores cuando se ingresa el dígito incorrecto.

Pero adquieren mayor importancia en un momento en que los partidarios de Trump piden un mayor escrutinio de las oficinas electorales demócratas, como en Texas, donde el fiscal general Ken Paxton se encuentra entre los republicanos que apoyan la legislación que auditaría los condados más grandes del estado, la mayoría de los cuales fueron ganados por Biden el año pasado.

"Si Texas se va a concentrar en los condados azules, probablemente no sea lo correcto", dijo Michael McDonald, el científico político que dirigió el equipo que encontró las discrepancias de Texas.

También opera el Proyecto de Elecciones de EU., que tiene recuentos de todas las elecciones nacionales desde la fundación de la nación. "Deberían mirar todos los condados porque hay algo que no funciona con este sistema".

"ELECCIÓN ROBADA"

Una auditoría autorizada por el Senado estatal controlado por los republicanos en el condado más grande de Arizona, por ejemplo, realizó una búsqueda de fibras de bambú en las boletas después de que circulara una teoría de conspiración de que las boletas fraudulentas para Biden fueron enviadas desde Asia.

La auditoría de Arizona se ha convertido en un grito de guerra para los partidarios de Trump que están convencidos de que la elección fue robada, aunque repetidas auditorías profesionales y recuentos no han demostrado ningún fraude electoral masivo.

Están presionando para que se realicen nuevas auditorías en Pensilvania y Michigan. En Wisconsin, el presidente republicano del comité electoral de la asamblea prometió una auditoría.

Partido Republicano de los Estados Unidos, GOP, por su sobrenombre de Grand Old Party.

EN AUTOMÁTICO

Actualizarán sistema

- El director de elecciones de Texas, Keith Ingram, dijo que el estado está trabajando para actualizar su sistema informático a uno que transmita automáticamente el recuento final de los condados al estado, eliminando la necesidad de que los directores de elecciones locales lo ingresen. Pero eso puede no estar listo para las pruebas hasta las primarias del próximo año.

- "No es una gran cantidad", dijo Ingram sobre las discrepancias, de las que no había oído hablar hasta que The Associated Press lo contactó. "Obviamente, queremos que todo sea preciso y le daremos a los condados la capacidad de hacerlo", dijo.

- Los expertos en elecciones dicen que el ejemplo de Texas muestra la necesidad de una supervisión regular del sistema, a diferencia de las llamadas auditorías forenses que los partidarios de Trump han respaldado, que no siguen los procedimientos establecidos y persiguen teorías descabelladas de fraude electoral.