Sin cupo 54 alumnos en secundaria

Río Bravo, Tam.- Luego de que concluyera el periodo de inscripciones definitivas en los diferente planteles escolares a nivel de secundaria, en la número 2 José Vizcaíno Pérez, se desechos lista en la que quedaron 54 estudiantes fuera por falta de cupo.

Entrevistado al respecto, el director y profesor Severo Méndez Rodríguez, dijo que al cierre de las inscripciones, se mantenía una lista de espera cuando menos para otro grupo más, por lo que ateriendo indicaciones de la SEP fue que se notifico.

"Ya les dijimos a los padres de familia que no hay cupo para más, que no se pudo abrir el sistema, y que entonces buscarán en otras escuelas para que sus hijos no se queden sin estudiar para el siguiente ciclo escolar".