Sin ´coyotaje´ Oficina Fiscal

Desde que yo llegué se fue frenando todo eso, no fue inmediato, fueron muchas amenazas a tu servidor, al personal . Luis Alonso Mejía García, jefe de la Oficina Fiscal de Tampico

Tampico, Tam.- El "coyotaje" quedó erradicado en la Oficina Fiscal de Tampico, afirmó el titular Luis Alonso Mejía García, quien explica que estas personas se dedicaban a hacer trámites con documentos apócrifos en la referida

"El que te quiere engañar te lleva papeles falsos y era muy notorio, no hacía fila, era el que decidía qué cajero le cobraba... totalmente en ese sentido, totalmente hoy en día va a pagar con la cajera que le toca... va con la capturista que le toque", indicó.

Explicó que actualmente existen "gestores" quienes realizan trámites por aquellas personas que no pueden acudir por problemas como enfermedades o simplemente porque no tienen tiempo, pero dijo que el que existan no significa garantía de cumplimiento, pues el personal de la dependencia estatal es estricto en la revisión de documentos.

Mejía García dijo que la ausencia de "coyotes" puede observarse en el exterior pues antes era común observar personas que cobraban por agilizar trámites hasta a 10 contribuyentes formados en la fila, lo que indicó se erradicó por completo.