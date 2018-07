Sin control tianguis; provocan caos vial

María de los Santos García Sánchez, una dirigente del lugar.

Serios embotellamientos viales viene generando sobre todo los fines de semana, el tianguis que opera sobre el camellón de la avenida Rodolfo Garza Cantú y bulevar Las Torres a la altura de la colonia Tamaulipas y Carlos Cantú, sin que alguna autoridad haga algo por poner solución al problema.

Tanto comerciantes informales así como algunos automovilistas que ahí realizan sus compras, estacionan sus unidades motrices a uno y otro lado de la transitada arteria, dejando únicamente un carril para la circulación, provocando con ello que se incrementen los accidentes viales.

Más de 300 puestos operan en predios que son propiedad de la ciudad -camellones-, así como ocurre también a un costado del fraccionamiento Puerta del Sol y bueno aunque esos lugares son un problema económico social, bien podrían construirse por parte del gobierno municipal, mercados para re instalar a los vendedores en lugares seguros y hasta con servicios públicos como son agua potable y luz.

Sin embargo, nada se hace en torno al asunto y el problema sigue creciendo ante la apatía de autoridades viales, de Inspección y Vigilancia en donde su jefe se negó a aportar datos relacionados con cuántos tianguis existen en el municipio y sus ubicaciones, argumentando que no tiene autorización para proporcionar información al respecto, pero lo que sí queda de manifiesto es que no hay voluntad de su parte para re ordenar la actividad.

NO ES COMPETENCIA DESLEAL, DICEN

A pesar de que todo tipo de mercancía se encuentra, incluidas algunas similares a las que se expenden en negocios establecidos ubicados frente o a corta distancia del tianguis, hay quienes aseguran que ´lo que venden los tianguistas no es competencia desleal para los comercios´.

QUE SON BAJAS

>Por su parte, María de los Santos García Sánchez, dirigente de una parte de los tianguistas, dijo estar inconforme con que el municipio les quiera cobrar un tarjetón por local por el que piden $550.00.

>"A ellos no les importa si tenemos ventas o no, lo que quieren es el dinero pero si no sacamos nada o muy poco, pues cómo vamos a pagarlo. Eso es injusto, por estas exigencias, hay gente que ya no viene a establecerse", refirió.

>De las ventas, comentó que están demasiado bajas.