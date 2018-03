Sin control ambulantes que expenden mariscos

Valle Hermoso, Tam.- Comerciantes ambulantes de productos extraídos del mar, trabajan sin la supervisión sanitaria durante la presente cuaresma, temporada en la que mas se consumen mariscos en esta región.

Benjamín, como se identificó un vendedor de productos del mar, dijo que a falta de un empleo estable, decidió que traería diferentes especies de mariscos de la laguna madre, cerca al puerto el Mezquital, el cual permanece a poco mas de 60 kilómetros de la cabecera municipal de Valle Hermoso.

El entrevistado, dijo que tiene ya tres semanas transportando desde la laguna hasta la ciudad, camarones, filetes de diferentes especies de peses, así como jaibas e incluso ostiones, sin que alguna autoridad de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, le haya visitado.

“Vendo a través de las redes sociales, hago pedidos con tiempo y vendo hasta los domicilios, nadie me ha molestado y aunque nada mas estamos sacando para comer y manejamos la venta con los cuidados necesarios, me sorprendo al ver que muchas personas están haciendo la misma actividad y no hay ninguna supervisión”, dijo el mismo vendedor.

Explicó que sí existen personas que no tienen los cuidados necesarios con los mariscos, es decir, no aplican el suficiente hielo para conservar en buen estado el producto, lo que pudiera dejar algunas consecuencias en la salud de los consumidores.