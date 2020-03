Sin compras de pánico en comercios

Río Bravo, Tam. - Ayer lunes en la mayor parte de los principales centros comerciales de la localidad se pudo constatar que hay suficiente papel higiénico, agua, jabón, cloro, y alimentos, mientras que en las farmacias, lo que sigue escaseando, son los cubre bocas, la vitamina C, y el aderogil, dejando entrever en términos generales, que la gente esta siendo presa del pánico e inducida al miedo con la que se sigue difundiendo al coronavirus (Covid-19) a nivel mundial, y el manejo sensacionalista.

A reserva de otros centros comerciales trasnacionales, en donde se presento escasez principalmente de agua embotellada, por la visita el fin de semana de residentes del Valle de Texas, en el resto luego de una serie de preguntas a empleados de cadenas comerciales, manifestaron que no se están presentando compras de pánico, toda vez que el consumo se considera dentro de lo normal.

En recorrido realizando por reporteros de este medio de comunicación desde temprana hora del lunes hasta pasado el mediodía, se observaron compras que dicho por los empleados están dentro de los parámetros normales.

En cambio en las farmacias en donde, personal femenino como Mayra que atiende a los consumidores, descartaron tener fecha para contar con los cubre bocas por que se presenta desabasto desde hace unas 2 semanas, y que en escaso de los antibacteriales y virales, incluyendo el gel, están escasos, al igual que la vitamina C, y otros productos que la contienen, lo que si hay es suficiente abastecimiento de agua embotellada y papel higiénico, los cuales se encuentran en oferta en lo que corresponde a la zona centro de la ciudad.

ES MÁS EL ARGÙENDE

Mario Estrada quien trabaja como vigilante en la entrada de tienda comercial, dijo: " los mexicanos estamos jodidos, no podemos darnos el lujo de no trabajar, los pagos no esperan, es más el argüende y la publicidad de miedo que se le está dando al coronavirus que otra cosa, y ahora si suspenden la chamba, pues vamos a estar más fregados".

Otro más como Jesús López quien labora como guardia de seguridad en empresa particular, y que a diferencia de muchas partes en donde no trabajaron, se presentó puntualmente, consideró que no se pueden dar el lujo de faltar, menos de que no le apaguen un día, dos, menos una semana, pues entonces que va a comer la familia.

Inició la semana en centros comerciales sin compras de pánico.

En las farmacias se puso en oferta principalmente el agua embotellada.

Uno de los productos como lo es el papel, se manejo desabasto, pero es mentira.