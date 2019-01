Sin "Chicharito", West Ham vence a Arsenal

Londres, Inglaterra.

El West Ham United venció 1-0 al Arsenal y encendió las alarmas del equipo de Unai Emery que, sin Mesut Ozil en la convocatoria, se queda a tres puntos de los puestos de Champions League, con un partido más disputado.

El mexicano Javier Hernández no fue convocado para este encuentro, pues todavía no se recupera de molestias en la espalda. Es el quinto partido consecutivo de los Hammers que se pierde el 'Chicharito'.



Un gol del joven Declan Rice al inicio de la segunda mitad condenó al Arsenal a la derrota, pese a que Emery sacó un equipo de corte ofensivo con tres defensas y dos delanteros puros como Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.



La aportación de los delanteros fue nula prácticamente todo el partido y los Gunners echaron de menos a Ozil, quien no entró en la convocatoria por motivos técnicos, después de haber superado sus problemas físicos.



Tras una primera parte en la que se alternó el dominio del Arsenal, que tuvo alguna ocasión aislada para inaugurar el marcador, con el del West Ham, que se encontró más cómodo a medida que pasaron los minutos.



Nada más arrancar la segunda mitad, Rice, de 19 años, aprovechó un corner a favor, para, con un derechazo a la escuadra, batir a Bernd Leno y adelantar a los suyos.



El gol apenas provocó reacción en el Arsenal, que solo tuvo una para empatar con un disparo demasiado cruzado de Alex Iwobi tras una buena dejada de tacón de Aaron Ramsey, quien entró desde el banco.



Los de Manuel Pellegrini aguantaron la ventaja en el marcador y se coloca séptimo en la clasificación, con 32 puntos, en tanto que el Arsenal pierde comba con los puestos de Champions y es quinto, a tres puntos del Chelsea, que jugará en la tarde de este sábado contra el Newcastle United en Stamford Bridge.