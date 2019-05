Sin campeón, pero con Ancer

Guadalajara, Jalisco

El segundo Major del Año contará con la participación de 154 jugadores y Justin Thomas no será uno de ellos.

El golfista estadounidense, de 26 años, era parte del field del PGA Championship, el cual, por primera vez en 70 años, se jugará en mayo y a partir de este jueves en Bethpage Black, Nueva York, pero anunció su retiro a través de su cuenta de Twitter. Su lugar será ocupado por Kelly Kraft.

"Desafortunadamente, me retiraré de la edición 101 del PGA Championship en Bethpage Black esta semana, ya que mi muñeca no ha sanado completamente", relató el golfista.

Thomas se lesionó la muñeca derecha a inicios de marzo en The Honda Classic. Después de ese torneo, disputó The Players Championship, el WGC-Dell Technologies Match Play y el Masters hace un mes. De ahí, el campeón del 2017 no ha vuelto ha jugar.

"Obviamente, como campeón, este torneo es extra especial para mí. Consistentemente tiene el field más fuerte en el golf y estoy decepcionado de no estar entre los que competirán este año, pero me mantengo optimista de un regreso en el futuro cercano", agregó.

El reynosense Abraham Ancer será el único golfista mexicano que jugará en Nueva York, compartiendo salida con los estadounidenses Luke List y Casey Russell.