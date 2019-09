Sin avances significativos investigación de ataque a mexicanos en Texas

Ciudad de México.- El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, informó que aún no hay avances significativos para esclarecer los motivos del los ataques contra mexicanos en El Paso, Texas, Estados Unidos, ocurridos hace un mes.

"Toda investigación criminal es muy lenta. La investigación la están llevando a cabo las fiscalías de Estados Unidos a nivel federal y local. A eso se ha asociado el gobierno mexicano. Estamos dando seguimiento. Están apenas en sus comienzos.

"Todavía no se ha llegado a avances significativos. Todavía no hay pronunciamientos claros sobre una serie de variables fundamentales. Todavía no se excluye si hubo corresponsables o no", detalló.

Lo anterior, a un mes de cumplirse los ataques contra mexicanos en el Paso, Texas, donde murieron 22 personas y 26 resultaron heridas.

A su vez, el presidente de la Comunidad Americana en México, Larry Rubin, hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos para garantizar la seguridad de sus connacionales, así como de los mexicanos residentes y visitantes a ese país.

"La comunidad americana en México hacemos un llamado al Congreso de Estados Unidos para que adopte leyes y normas que protejan a sus ciudadanos y también a mexicanos y visitantes a Estados Unidos", subrayó.

En conferencia de prensa, el representante del Partido Republicano en México manifestó su repudio a lo que llamó atrocidades, previo a guardar un minuto de silencio por las víctimas junto con el subsecretario para América del Norte, Seade Kuri.

"Las víctimas de El Paso las recordaremos hoy y siempre como también las de San Bernardino y de cualquier acto de odio que se ha venido manifestando tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo" expuso.

Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, señaló que a un mes del ataque "nos mantenemos cercanos a las víctimas y a sus familiares. Estas personas, casi todas mexicanas por nacionalidad o por origen fueron injustamente atacadas por el color de su piel , por su lengua y cultura".

En este contexto, el funcionario federal también externó sus condolencias a las familias de las personas que fallecieron en los hechos violentos del sábado pasado en Odesa, Texas.

"No hay cabida para el odio en nuestros países. Esta tragedia - la del Paso, Texas - es una de las expresiones más bajas y tristes de nuestros tiempos. Estos horrores cometidos sobre la base de una retórica racista, nativista y antimexicana son lo contrario al mundo que deseamos y trabajamos por construir", señaló.

En este contexto, Seade Kuri destacó las acciones emprendidas por el gobierno mexicano en favor de los familiares de las víctimas como es el caso de atención, apoyo y ofrecimiento de asistencia legal, así como mantener una constante comunicación con la embajada de México en Washington, Estados Unidos.

Lo que se busca, destacó, es recabar información sobre los avances de las averiguaciones, así como continuar con la investigación penal iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Recordó que el gobierno de México dirigió una nota diplomática al de Estados Unidos donde manifestó su condena y rechazo absoluto por la matanza perpetrada, de forma que llamó a las autoridades y a grupos hispanos a combatir el racismo y la discriminación.

"Continuaremos trabajando con ellos y con toda la población de Estados Unidos para que este tipo de tragedias no se vuelva a repetir", aseguró el subsecretario de Relaciones Exteriores.

Añadió que esas acciones no son suficientes, por lo que la comunidad hispana debe unirse y alzar la voz contra toda forma de discriminación y odio para superar esta amenaza.