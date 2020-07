Sin autorizar multas a transporte público

Altamira, Tam.

Hasta el momento no se tiene autorizado el multar a los conductores de vehículos del transporte público que desacaten las disposiciones sanitarias y sólo se hace el exhorto a que cumplan con ellas.

Así lo puso de manifiesto el encargado de Transporte Público en la zona sur, José Uresti Zúñiga, quien dijo que se están implementando operativos en diversas vialidades de la zona sur en el que se les invita a portar el cubrebocas, y que la capacidad de las unidades sea del 50 por ciento.

Enfatiza que los operadores del transporte público siguen sin acatar las recomendaciones y llenan las unidades al máximo, lo que hace que haya un riesgo mayor de contagios.

"Nosotros solamente invitamos a la ciudadanía a que tome sus prevenciones, que si ve que el vehículo ya tiene tres pasajeros pues ya no lo aborde, el conductor va a querer seguir subiendo gente pero el exhorto, la invitación es para que no aborden las unidades que ya pasan el cupo", declaró.

Indicó que la Sub Secretaría del Transporte Público no les ha informado aún si se habrá de aplicar multas a quienes no acaten las recomendaciones, "vamos a esperar al subsecretario que nos baje la información y me imagino que él va a mandar una serie de indicaciones que habrá que seguir".

Este miércoles el operativo se instaló en la avenida de la Industria a la altura del crucero del "20", en donde se les hacía el exhorto, incluso a conductores de vehículos particulares para que hicieran uso del cubrebocas.