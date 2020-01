Sin alerta de coronavirus

El titular de Educación en el municipio, José Iram Rodríguez Limón, informó que no se tomarán nuevas medidas sanitarias en escuelas en torno al coronavirus, una enfermedad que ya se descartó en esta frontera.

Pese a que se convocó a un comité de salud urgente durante esta semana, hasta el momento la instrucción es continuar solo con el lavado de manos, utilización de gel desinfectante y realización de campañas de vacunación habituales. "La población no debe alarmarse, es una enfermedad que no está presente en este lugar, hubo un paciente que estuvo en observación pero ahora ya quedó descartado, entonces les pedimos que no generen pánico".

NECESARIA VACUNACIÓN

Recordó que es importante que los estudiantes cuenten con todos los esquemas de vacunación, incluyendo los de la influenza, un virus que se propaga de forma fácil y que si no se diagnostica a tiempo puede provocar la muerte.

"Del coronavirus no tenemos nada pero si de gripes o de influenza, es algo que tampoco debemos tomar a la ligera, cuando un menor está enfermo debe atenderse".