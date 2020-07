Sin afición, no

Sin la posibilidad de meter aficionados a los estadios, México puede olvidarse de recibir partidos de Grandes Ligas.

La pandemia del nuevo coronavirus ha convertido a los eventos masivos en un foco de contagio, y tras decenas de cancelaciones, el deporte ha regresado en todo el mundo, con restricciones en la tribuna.

"Hoy en día es claro que mientras no haya una vacuna no tiene ningún sentido hacer comentarios al respecto porque no se puede jugar con gente en los estadios, ¿para qué traerlos?", aseguró el director de MLB en México y América Latina, Rodrigo Fernández.

"Creo que hay que dejar que se asiente el polvo y una vez que ya se tenga una vacuna o una cura de ahí si poder partir para ver los siguientes pasos de traer juegos a México".

Aunque el compromiso de Grandes Ligas es seguir visitando territorio mexicano con duelos de temporada regular, la situación actual los convierte en una víctima más de la incertidumbre.

Por ello, la temporada 2020 de la Gran Carpa será atípica, con un número limitado de juegos, protocolos de sanidad sin precedentes y muchas más dudas que certezas.

"El no tener aficionados en los estadios, el no tener el número de partidos al que estamos acostumbrados y creo que todo este reto es una oportunidad para ser mejores y llevar un mejor proyecto a todos nuestros aficionados", aseguró Fernández.

¿Cuál es el protocolo para GL en 2020?

Son casi 100 páginas que detallan cada uno de los potenciales escenarios a los que se van a enfrentar lo jugadores de todos los equipos desde que salen de su casa hasta que regresan, pasando por todos los filtros de seguridad en el transporte, en los estadios, en los hoteles. Ha sido muy complejo el desarrollarlo y ahora la parte crucial es ejecutarlo.

¿Qué pasará si hay contagios?

Todavía lo está analizando nuestra oficina en Nueva York. Tengo entendido que si es un caso aislado no pasa nada. Están viendo cuáles son los potenciales escenarios.

No estoy en posición para poder confirmar (si se cancelaría la temporada). Esa ha sido parte de la discusión central que se ha tenido entre el Sindicato y la Liga y creo que esa decisión ni siquiera la van a comunicar de forma pública. Se tendrá que analizar el caso de una manera más profunda y tomarse una decisión. Eso no está dentro del manual. Yo creo que ni siquiera lo están contemplando.

¿Cuáles novedades trae la temporada 2020?

Van a haber muchas cosas que se van a estar probando, entre ellas el bateador designado en ambas Ligas. Lo que yo considero que va a ser sumamente interesante es que es una temporada corta donde una mala racha te deja fuera. Por ejemplo, los Nacionales de Washington, que son los campeones, y el año pasado empezaron mal y le dieron la vuelta. Pero esa mala racha inicial ahorita los dejaría fuera.

¿Cuál será la clave para los equipos?

La concentración. Debido al momento que vivimos no es fácil mantenerte concentrado en el beisbol cuando hay muchas cosas más importantes alrededor de las cuales estar pendiente. Así que los equipos que serán más exitosos son los que logren tener el nivel de concentración que requiere el beisbol.

¿Habrá MLB Mexico Series en 2021?

Estamos viendo qué pasa para poder tener una postura respecto a los juegos de 2021. Nuestro compromiso es seguir trayendo los juegos a México, no solo para 2021. Nuestras opciones al día de hoy son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, evidentemente, y ojalá que se pudiera en algunas otras ciudades.

¿La vacuna contra el Covid-19 es esencial?

Sí, una vacuna o algo que ayude a cambiar las condiciones.