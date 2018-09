Sin afectaciones en ganado, pese a sequía

Río Bravo



La Sagarpa en reciente informe emitido por su delegado Eduardo Miguel Mansilla Gómez, reveló que este 2018, pese a la sequía, no se presentaron muertes de ganado de ningún tipo, por lo que los hatos vacunos, ovinos, caprinos principalmente, no sufrieron mermas pese a las escasas lluvias que no se hicieron presentes sino hasta el mes de septiembre, una vez que finalizó la canícula.

"La ganadería tiene un respiro con las lluvias, a pesar de la sequía, no hubo pérdidas, muertes de ganado", refirió el funcionario, quien enfatizó que se esperan más lluvias para este fin de semana y todo el mes de octubre, lo que beneficiará sobre todo al norte de Tamaulipas, en donde han caído las mayores cantidades de lluvia en la entidad.