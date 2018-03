‘Sin accidentes este año en la Refinería Madero’

Tampico, Tam.

El titular de la vocería de la Refinería “Francisco I Madero” desmintió que se haya registrado algún accidente fatal la semana pasada, asegurando que en lo que va del año no se ha tenido ningún percance.

Omar García, titular de dicha área de comunicación social del centro de refinación, indicó que no se tiene reporte alguno de accidentes y menos fatales dentro de la Refinería y que todo marcha conforme a lo planeado en los trabajos de reconfiguración.

De acuerdo a lo vertido, ante tal rumor, se abocaron a revisar cada área de la Refinería y las compañías que están a cargo de los trabajos y no existe tal accidente, afirmó.

“No hay nada de accidentes, todo va conforme a lo establecido y sin contratiempos. No tenemos nada de eso reportado”, indicó.

Precisa que un accidente de ese tipo es imposible de ocultar y en caso de haber existido se habría actuado conforme a los protocolos, “pero no fue así. Está descartado. No tenemos nada. La refinería es la primera en interés porque no hayan accidentes”.

Prueba de ello -dijo- que ya 9 plantas están en operación de las 17 a las que se le aplica mantenimiento y se espera que sin contratiempos de clima esté operando la refinería al cien por ciento en el mes de abril.

“No hay reportes de accidentes. Todo va bien, para abril ya estaremos trabajando al cien por ciento”, dijo por último.