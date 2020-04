Sin acceso a la pesera de no usar cubrebocas

Aquellas personas que no usen el cubrebocas, que ya es obligatorio en Tamaulipas, no podrán utilizar el servicio de transporte colectivo. "Con esa medida ayudaríamos todos a que no se propague más la enfermedad. Sería para cuidarse uno como ciudadano, pero también como operadores de un microbús o taxi", dijo Rodolfo García Cruz, titular de Transporte y Vialidad en Reynosa.

La estrategia fue anunciada a nivel estatal por la Subsecretaría del Transporte como parte de las acciones de prevención y del interés manifiesto tanto del gobierno del estado así como de la Secretaría de Salud en la entidad para proteger a la población en general. La gente deberá entender que no se busca con ello otra más que evitar que en un momento dado puedan llegar a enfermar.

Es muy importante que todos, tanto conductores así como ciudadanos todos, tomemos conciencia de que es mejor prevenir que luego lamentar, señaló García Cruz.

Indicó que la medida ya entró en vigor a partir del anuncio y que de eses manera "se cuida el pasajero y también se cuida a los demás".

Invitó a la gente a no echar en saco roto las indicaciones que se dan sobre el particular y que ´todos nos cuidemos para evitar que sigan presentándose más casos de coronavirus´.

En el interior de las unidades se colocarán pegotes con el anuncio de: "Operadores y usuarios. El uso de cubrebocas es obligatorio".

En el interior de las unidades se colocarán pegotes como el de la gráfica.