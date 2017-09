Simulacro de incendio en el SAT

Cd. Victoria, Tam.

Este miércoles continuó la realización de simulacros como parte de la Semana Nacional de Protección Civil, en esta ocasión fueron 163 los evacuados, entre personal administrativo y visitantes del edificio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el primer cuadro de esta capital.

El primer oficial de Bomberos, Juan José Perales, consideró que los tiempos de respuesta estuvieron dentro de los márgenes recomendados para este tipo de siniestros, es decir de entre 3 y 5 minutos para desalojar el edificio y de entre 5 y 10 minutos para la llegada del camión de Bomberos.

“Los tiempos de respuesta varían dependiendo el tránsito de la ciudad, la llamada tengo entendido que tardaron un poco en comunicarse, tuvieron problemas con la comunicación pero son parte de la comunicación porque son áreas de oportunidades para estar cada vez mejor”, en esta ocasión la unidad Vulcano del H Cuerpo de Bomberos tardó 9 minutos 52 segundos en llegar desde la estación hasta el céntrico edificio federal.

Del mismo modo comentó que el desempeño de la brigada interna de Protección Civil del SAT tuvo un desempeño aceptable, no así el de la ciudadanía a la cual consideró que aún le falta una mayor cultura para casos de desastres o emergencias, “(los automovilistas) siguen viendo los vehículos de emergencia, van viendo las sirenas, no nada más camiones de bomberos sino también las ambulancias y las patrullas de policía y de Tránsito, y no les ceden el paso, nos hace falta hacer cultura”.

Con respecto al sismo de 7,1 grados registrado el día de ayer en la Ciudad de México y zona centro de la república, el cual tuvo efectos inclusive en la zona sur de Tamaulipas, señaló que se está contemplando la realización de simulacros de sismo en un futuro, “antes decíamos que Tamaulipas era una zona asísmica entonces los simulacros de sismos no los tomábamos en cuenta pero hoy estamos viendo que sí hay sismos, y que sí es importante tomarlos en cuenta”.

