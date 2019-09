Simplifica la ley multas menores

McAllen, Tx.- Una ley estatal que entró en vigor a principios de este mes, ha ayudado a reducir significativamente la cantidad de órdenes de arresto, especialmente aquellas que no tenían el dinero para pagar multas de tránsito menores.

En palabras del representante demócrata Terry Canales, la nueva ley estatal "es un gran paso adelante para terminar con los deudores del sistema penitenciario de Texas".

"En Texas, decenas de miles de tejanos fueron encarcelados por no pagar multas y recargos por multas de tránsito Clase C. Cuando encarcelamos a alguien por una multa de tráfico, usted y yo pagamos 85 dólares por día para encerrarlos. El estado no ha recaudado dinero, en realidad estamos pagando dinero", explicó.

Para delitos menores de Clase C, no hay tiempo en la cárcel, y la multa está limitada a 500 dólares. Pero una persona puede ser encarcelada por no pagar las multas o por no comparecer ante el tribunal.

Un informe de la Oficina de Administración de la Corte de Texas informó que, desde que entró en vigencia la ley, el estado ha emitido 300 mil órdenes de arresto Clase C menos, mientras recauda más dinero para las ciudades y el estado por caso y con más personas haciendo servicio comunitario para satisfacer su delito".

La legislación de Canales, que fue aprobada con éxito en el Senado de Texas para que se convirtiera en ley.