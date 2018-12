Simeone: Felicitó a Modric, pero los mejores fueron Varane y Griezmann

Madrid, España.

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, felicitó al centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric por ser el ganador del Balón de Oro, aunque señaló que "los mejores" fueron los franceses Raphael Varane (Real Madrid) y su jugador Antoine Griezmann.

"Felicitar a Modric, que hizo una muy buena temporada, pero para mí los mejores sin ninguna duda fueron Varane y Griezmann", manifestó el técnico rojiblanco durante la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey contra el Sant Andreu, preguntado por el premio entregado este lunes en París.



En cuanto a qué pensaría si fuera Griezmann, que terminó como tercero tras haber ganado el Mundial con Francia y Liga Europa y Supercopa Europea con el Atlético, dijo que debe estar "feliz" por lo logrado.



"Si estuviera en su lugar sería feliz por lo que me ha sucedido en los últimos años. Fue campeón del mundo, que es muy difícil. Después cada uno pude seleccionar lo que crea más oportuno", añadió.



Simeone también reflexionó sobre si los jugadores del Atlético tienen más dificultades para recibir reconocimientos individuales.



"En principio al jugar en el Atlético está claro que es más difícil porque nuestra historia siempre fue más de trabajo y de redoblar el esfuerzo para acercarnos a los lugares importantes", argumentó.



En otra pregunta sobre el mismo tema, el técnico argentino tiró de ironía al ser preguntado si se valora poco al Atlético.



"Me hacen reír, quieren que diga lo que ustedes saben, ya lo saben ustedes. (Thibaut) Courtois se fue al Madrid y ganó el premio del mejor del mundo, cuando estuvo aquí lo ganó Keylor Navas. Hay cosas que si uno habla no tiene sentido, en el mundo del fútbol hay que saber dónde estás y lo que hay, ccuando sabes lo que hay, estás mejor", manifestó.