CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Pinal desconoce si agencias de inteligencia mexicana, como reveló hoy EL UNIVERSAL, la tenían como objeto de investigación, al igual que a su compañero Ignacio López Tarso, Juan Gabriel y María Félix.

La estrella de la época de oro del cine mexicano indica que jamás tuvo nada que esconder.

"Yo no andaba nunca en nada que yo no pudiera decirlo al aire a la gente y que lo supiera, me imagino que Nacho igual", indicó.

"Si me estaban investigando sin saberlo yo, no lo puedo saber, no lo sé. Que dios los bendiga ¿no?", expresó.

El nombre de Pinal figura entre artistas, comentaristas deportivos, políticos e intelectuales que fueron investigados por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad, que luego derivaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Esto según se extrae de documentos desclasificados y que se encuentran en el Archivo General de la Nación.