Silvia Pinal deja el hospital

"Nadie se puede acercar, es como si estuviera en terapia intensiva. Todo está bien. No puede estar en contacto con nadie. A mí ya me dijo el doctor que no me puedo acercar, porque por obvias razones ya estoy ruca. No puedo acercarme porque la puedo contagiar o me puedo contagiar. Siempre tengo que ver los toros desde la barrera", apuntó.

Comentó que esta decisión se la tomó el médico porque la salud de la primera actriz está muy estable y su cuadro de síntomas de Covid es muy leve, por lo cual, se prefirió mandarla a su casa con todos los cuidados intensivos como si estuviera en el hospital.

INDICACIÓN MÉDICA

"La decisión no fue nuestra, el doctor que es el que la ha estado atendiendo fue el que me dijo que precisamente por su condición pulmonar es mejor que ella esté en su casa y que no esté propensa a una bacteria mucho más fuerte de las que andan volando en el hospital, y esa fue la razón por la que me dijo saben qué, mejor llévesela a casa y allí me la tienen bien aislada como cualquier paciente de Covid, pero controladísima".

Su habitación ya ha sido adecuada para esto y dijo, hay una auxiliar que cada cuatro horas estará midiendo sus niveles, corroborando que se mantenga estable.

"Tenemos un punto de seguridad en el que las batas, los cubrebocas, y todo se va a un basurero especial, nadie puede entrar, sólo los que sean indispensables, y si quiere ver a Apolo o a sus mascotas tiene que ser por la ventana", explicó su hijo Luis Enrique.

LA VACUNA LA SALVÓ

La situación agarró por sorpresa a la familia, ya que esta es la primera vez en más de 30 años en los que la familia cenó fuera de casa de su madre y ella desde el hospital, pero afortunadamente, el estar vacunada, dice, ha hecho que el Covid-19 no sea tan agresivo.