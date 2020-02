¡Silencia rumores!

El portugués José Mourinho, técnico del club de futbol Tottenham, dio cara a los rumores que aseguraban su descontento por haber tomado las riendas del club londinense, y se dijo feliz por su actual trabajo.

"Al contrario de algunas personas que quieren estar en las noticias y decir cosas que no son ciertas, estoy realmente feliz en el club ¿Es difícil? Sí, pero si no fuera difícil, no sería para mí", indicó en entrevista para una televisora inglesa.

No dudó en revelar que sus expectativas en el conjunto londinense pasan por tener la oportunidad de construir su propio proyecto desde comienzo de la temporada, pues su llegada al banquillo "spur" se dio tras el despido del argentino Mauricio Pochettino, en el mes de noviembre.

El estratega aprovechó el receso llevado a cabo en la Premier League y el fin de semana viajó a territorio alemán para presenciar el choque entre Bayern Múnich y RB Leipzig, escuadra a la que enfrentará la próxima semana en los octavos de final de la Champions League.

"Es muy importante porque puedo ver pequeños detalles, incluyendo los calentamientos. Puedo ver lo que la televisión y el video no me dan, por ejemplo, lo que los jugadores hacen individualmente.

Es una experiencia diferente y no podía perder la oportunidad", comentó respecto de su viaje.