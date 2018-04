Silbante denuncia racismo en Comisión de Árbitros

El árbitro Adalid Maganda acusó de racismo a Arturo Brizio y la Comisión de Árbitros que representa, razón por la que entablará una demanda por despido injustificado.



"Hay que actuar de manera legal, todo eso, y si es necesario llegar a las últimas instancias, a FIFA, vamos a llegar", dijo a CANCHA el árbitro afromexicano.



Maganda, quien en agosto de 2015 había acusado racismo por parte de los jugadores del Pachuca, detalló la escena en la que lo insultaron, durante una reunión con Brizio y los asesores Jorge Gasso y Julio Escobar.



"Entra Gasso y dice 'vete a tu pueblo mejor, allá con las lanchas (en Guerrero)'. Yo no dije nada. Empezó la reunión y me cuestionaron que he tenido malos juegos, dije '¿qué malos juegos si sólo he arbitrado un juego en la temporada? Un juego'.



"En plena reunión les comenté '¿pero por qué no salgo?', me dice Gasso, '¿no te ves?, pues por negro', así, con esas palabras. Me quedé en shock, no supe qué responder y seguí con las preguntas", mencionó el árbitro, a quien el jueves pasado le comunicaron su despido vía telefónica.



Maganda señaló que buscó dicha reunión ante la desesperación por sólo trabajar como cuarto árbitro. Afirmó que el racismo existe en el futbol mexicano y en su Comisión de Árbitros.



"Desde que él (Brizio) llegó, algunos compañeros árbitros que ya conocían al señor me comentaron que era un señor muy elitista, que no le gustaba toda la gente morena, y sí se notó, mire, ya me sacó.



"Fue directamente el licenciado Arturo Brizio, él sí dijo, ¿qué haces aquí pinche negro?", mencionó Adalid.



Maganda reaccionó a la defensa que ya realizó el presidente de la Comisión de Árbitros, quien dijo que el bajo rendimiento fue la causa del despido.



"Son mentiras lo que está diciendo el licenciado Arturo, se quiere lavar las manos por la más fácil, para que no lo cuestionen al señor. Lo puedo sostener enfrente de él, hay un antecedente, el licenciado dio una entrevista en Televisa y se expresó mal de un compañero, le dijo que estaba muy feo (a Michel Morales)", comentó.