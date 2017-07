¡SÍ HAY CON QUE!

Ciudad de México

Ricardo Antonio La Volpe, ex DT de la Selección Nacional, lamentó que no haya un sistema de juego en el Tricolor, donde considera que no se aprovecha “la mejor camada de jugadores”.

Luego de que el Tri, de Juan Carlos Osorio, cayera 2-1 ante Portugal por el Tercer Puesto de la Copa Confederaciones, La Volpe destacó que no se pone a los futbolistas en el puesto que mejor conocen y por tanto, no rinden.

“Es la mejor camada de jugadores que he visto en México desde que llegué en 1979.

“Pero no solo hay que tener grandes jugadores, hay que ponerlos en las posiciones en donde más experiencia tengan, donde más destaquen.

“Sobre eso podés hacer un sistema de juego, que aún no tenemos, y tener una columna vertebral. Hoy vemos jugadores en posiciones sin conocer.

“Yo siento que tenemos la materia prima, ahora debemos saber cómo utilizarla, tenemos tiempo para trabajar un año de cara al mundial”, tuiteó La Volpe, quien en la Confederaciones 2005 también llevó al Tri al cuarto puesto.

El estratega consideró que México puede llegar al tan anhelado quinto partido del Mundial, es decir, Cuartos de Final, gracias a la calidad de sus elementos.

