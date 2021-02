Siguen vigentes las restricciones de viaje

A la luz de las recientes publicaciones falsas en las redes sociales de RGV/Reynosa, las restricciones de viaje en los puertos fronterizos terrestres siguen vigentes, señala Aduanas y Protección Fronteriza (CBP South Texas), en su cuenta oficial de Twitter. No confíen en fuentes no oficiales, señala el comunicado publicado en Twitter. La restricción temporal de viajes no esenciales a través de los puertos de entrada terrestres de EU sigue vigente. Los viajes esenciales y el comercio continuan sin impedimentos.