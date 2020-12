Siguen triunfando

Ciudad de México.

El grupo BTS se convirtió en el gran ganador de los Melon Music Awards virtuales, que se celebraron el sábado, ya se se llevó los tres premios principales de la ceremonia.

De acuerdo con Pop Sugar la agrupación fue acreedora a los galardones Canción del Año, para "Dynamite"; Álbum del Año, para Map of the Soul 7; y Artista del Año

La banda también se llevó las preseas al Mejor Baile Masculino, gracias a la coreografía de "Dynamite", al artista favorito de los internautas y al Mejor Rock por su colaboración con la cantante IU en el tema "Eight".

Para celebrar sus triunfos, los chicos del grupo realizaron varias presentaciones musicales de sus temas "Black Swan", "ON", "Life Goes On" y, por supuesto, "Dynamite".

Lo único triste de la noche es que no todos los miembros de BTS pudieron estar presentes en el evento, ya que el rapero Suga no acudió porque se encuentra recuperándose de una lesión en el hombro.

Lo único triste de la noche es que no todos los miembros de BTS pudieron estar presentes en el evento.