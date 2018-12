Siguen trabajando sin temor a perder el nombre

Ciudad de México

Luego de un pleito legal para determinar quién tenía derecho de usar el nombre de La Sonora Santanera y que se diera a conocer la resolución sobre la reserva interpuesta por la señora Yolanda Almazán, viuda de Carlos Colorado, fundador de la agrupación, La Única e Internacional Sonora Santanera espera continuar sus proyectos sin ningún problema.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Arturo Ortíz, músico que dirige a la agrupación, explicó que con esto ellos esperan dar la vuelta a la página y enfocarse en la música.

"Ya salió la resolución y ellos (La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda) lograron retener la reserva, pero eso no nos quita el sueño porque nosotros tenemos el registro del nombre desde hace muchos años. Ya la viuda nos había querido anular el registro, pero no pudo. Este es un caso ya cerrado, tanto ellos pueden trabajar como nosotros", señaló.

ESTARÁN ATENTOS

La Única e Internacional Sonora Santanera, dirigida por Arturo Ortíz y Antonio Méndez, dijo, continuará trabajando y en alerta.

"Es como si nosotros quisiéramos quitarles la reserva. No podríamos porque es un caso ya resuelto y ya no se puede hacer una impugnación, no podemos presentar amparo, ni nada. Es lo mismo con nuestro registro, eso es un pleito que ellos perdieron y que quedó más que ganado. Nosotros fuimos discípulos y músicos del maestro Carlos Colorado. Nosotros hemos llevado al grupo al éxito", aseguró Ortíz.