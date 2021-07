Siguen sonando fuerte

PRESENTES

Fernanda Cabral Kañetas presentó la pieza:

Along some intrínsecas grutas. Pieza electrónica terminada en 2019. Ésta, inició siendo una sesión alterna a una entrega final de la materia de electroacústica. Tanta era mi resistencia por trabajar en la pieza del examen que inicié "along some intrínsecas grutas" y a manera de procrastinación, la empecé a componer.

Pamela Pinto Navarrete presentó la pieza:

Voces (2021)

Aquel instrumento con el que todos nacemos, la voz, se encuentra llena de matices que pueden ser explorados. Estas exploraciones aunadas a las nuevas tecnologías nos permiten encontrar múltiples sonoridades que enriquecen nuestra experiencia. "Voces" es una pieza en la que experimento con mi voz, al intentar reproducir sonidos y técnicas de canto de distintas regiones para después ser procesadas y mezcladas en la computadora.

Yuna Tripp presentó

la pieza: MONO (2018)

Pieza para trío de alientos y electrónica. Compuesta como parte del taller: Una aproximación experimental a la composición, impartido por el Dr. Iván Naranjo. Ha sido interpretada por ejecutantes como Luis Mora, Diego Morábito, Elihu Ortíz León y el ensamble CEPROMUSIC.

David Puc presentó

la pieza: Espirales verticales (2021)

Espirales verticales toma como inspiración el característico rebote que producen ciertos objetos al caer y el cual puede ser representado por una espiral vertical descendente. Sin embargo, esta realidad matemática escapa a nuestros sentidos, dejándonos tan solo sus manifestaciones.

Fermín León Salazar presentó la pieza:

Voces distantes de verano (2021)

Dentro del espacio digital cohabitan por un momento las voces de orígenes distantes que resuenan en mi mente. Voces que se conocen por primera vez para despedirse. Su canto viaja desde la lejanía de sus cuerpos a un mismo lugar. Los intervalos entre dos notas nacidas en distintos tiempos se manifiestan, invocando así a una harmonía que hasta ahora había permanecido inaudible.

Pedro A. Rodríguez presentó la pieza:

Sobre el fondo de lo mismo (2017)

Desde una perspectiva extramusical, esta pieza habla sobre algunos aspectos del tiempo. Algunas preguntas que podrían ser provechosas al escucharla son: ¿qué tan seguros podemos estar de que existe una línea temporal?, ¿y si presente, pasado y futuro fueran solamente una ilusión?, ¿cómo podemos percibir el tiempo?. Musicalmente, esta es una pieza inspirada en el movimiento de la música concreta.

