Siguen sin acceso panteones locales

Cd. Victoria, Tam.- Este fin de semana permanecerán cerrados todos los panteones públicos y municipales en esta capital para evitar aglomeraciones con motivo del Día del Padre, esto como medida de prevención por la contingencia sanitaria del Coronavirus informó la regidora Karleny Miroslava Perales Escalante, presidente de la Comisión de Panteones en el Cabildo local.

"Sería viernes, sábado y domingo, todavía no me entregan el oficio, pero quedaron muy formales que el día de hoy me darían a conocer qué medidas se tomarían", estas medidas serán similares a las adoptadas los días 8, 9, 10 y 11 de mayo por el Día de la Madre, "actualmente están abiertos pero sí se están tomando medidas, únicamente es de diez de la mañana a una de la tarde y dejan entrar únicamente de diez en diez personas"..