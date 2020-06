Siguen recolectando firmas de orgullo gay

Durante este mes del orgullo gay, los miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) en Reynosa continuarán recolectando firmas con la intención de que el poder legislativo apruebe el matrimonio igualitario en la entidad.

Esto permitiría a las parejas de estos grupos casarse sin la necesidad de amparos o de trasladarse otros estados del país donde son válidas las uniones igualitarias.

“Es una labor que iniciamos hace algún tiempo y que no ha parado, hemos reunido algunas firmas de apoyo, estos documentos se los vamos a llevar a los diputados locales, queremos que nos escuchen, que dejen de discriminar a otras personas solo por su preferencia sexual, todos debemos tener los mismo derechos”, mencionó Yulieth González, representante del movimiento.

Hasta el año pasado, el colectivo LGBTTI había reportado por lo menos siete matrimonios igualitarios entre parejas de Reynosa, pero a nivel estatal, las cifras arrojan que se produjeron 26, divididos entre 16 parejas de mujeres y 10 de hombres.

En la recolección de firmas participan también los colectivos de otros municipios como Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Matamoros, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo.

“La gente debe entender que el amor no discrimina a nadie, no vamos a parar hasta que en Tamaulipas el matrimonio igualitario sea un derecho, queremos que nos podamos casar aquí, sin la necesidad de gastar en abogados, en amparos o de salir, es un derecho, no deberíamos tener que exigir”, declaró González.

Lamentó que en la mayoría de los casos, las parejas homosexuales opten por vivir en unión libre, derivado de la tardanza de trámites y altos costos para interponer un amparo, que en la actualidad supera los 20 mil pesos.

La comunidad LGBTTTI preparará los oficios con las firmas, buscando también el apoyo de autoridades municipales.