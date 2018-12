Siguen protestas en Costa Rica

Cientos de nicaragüenses opositores al Gobierno de Daniel Ortega que viven en Costa Rica iniciaron el domingo una caravana desde San José hacia el pueblo fronterizo La Cruz, para manifestar su apoyo a la disidencia en Nicaragua y el deseo de muchos de regresar a su país.



Cerca de 40 mil personas han llegado a Costa Rica desde Nicaragua en busca de refugio según el grupo Articulación de Movimientos Sociales, organizador de la caravana, desde que en abril estalló una crisis por la respuesta represiva contra manifestantes que se oponían a reformas de Ortega al sistema de pensiones.



Los manifestantes pretenden llegar durante la tarde al municipio ubicado en la provincia de Guanacaste, en el norte de Costa Rica, cuando finalicen el recorrido de casi 270 kilómetros.





Antes de abordar el autobús que la llevará a la frontera con, Francisca Ramírez, una líder campesina que huyó en octubre hacia suelo costarricense por amenazas de las fuerzas oficialistas, explicó el motivo de la protesta."Le vamos a decir al pueblo allá que no está solo y al Gobierno que seguimos vivos y luchando para volver a unadiferente", dijo.Ramírez es una de las coordinadoras de la "Caravana por la libertad y la justicia", que culminará en La Cruz con una caminata de unos 4 kilómetros.La activista dijo que tomarán la precaución de no llegar al puesto fronterizo Peñas Blancas, para evitar enfrentamientos con las fuerzas oficiales.Identificados con la bandera azul y blanco dey con pancartas críticas contra Ortega, los opositores nicaragüenses dicen representar a miles de compatriotas que han migrado desde que estalló la crisis en su país, donde perdieron la seguridad, las libertades o los empleos.El plan de los organizadores es trasladar durante la jornada a unos mil manifestantes hacia la zona fronteriza, para mostrarse como una fuerza activa ante las autoridades en, dijo Mónica Baltodano, presidenta de la Fundación Popol Na, una de las organizaciones no gubernamentales () a las queretiró recientemente su personalidad jurídica."Sabemos que muchos nicaragüenses no pueden protestar porque los matan, los secuestran o los persiguen. Nosotros desde aquí queremos reivindicar ese derecho y dar ánimo a muchos de nuestros compatriotas que están sufriendo", agregó la portavoz."Ortega trata de destruir cualquier sublevación ciudadana, porque cree que puede destruir nuestra fuerza para construir otrasin él y su grupo. Solo vemos un futuro sin ellos en el poder", dijo Baltodano durante los preparativos de la actividad que, aseguró, se financia con donativos de nicaragüenses en Costa Rica y en otros países.La semana pasada, ladeconfiscó las oficinas de una decena dey de un prominente periodista que han sido críticos de la Administración de Ortega.