Siguen las protestas

Ciudad de México

La esposa del vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, Jill Vedder, portó durante el concierto que banda estadunidense ofreció en Milán, Italia, una chaqueta que al reverso tenía la frase: "Sí, a todos nos importa, ¿por qué a ti no?", como respuesta a la polémica prenda utilizada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en su reciente visita a los albergues de niños inmigrantes separados de sus padres.

La casaca verde olivo militar que Melania lució la semana pasada en Texas incluía el mensaje: "Realmente no me importa, y a ti?".

LE ENVíA MENSAJE

"Me gustaría enviarle este mensaje al tipo que está en la Casa Blanca en los Estados Unidos. Me gustaría que lo escuche, pero no escucha música ni lee libros. ¿Podría alguien twittear esto a él o algo así? Por los padres, madres y niños separados en la frontera. Ese no es el país que recuerdo", dijo Vedder durante el show.

La leyenda de "Realmente no me importa, y a ti?" que portó en la chaqueta Melania durante su estancia del pasado jueves en los centros de detención temporal para menores migrantes separados de sus familias fue considerada como políticamente incorrecta.

Incluso los medios estadunidenses consideraron que la frase era un deliberado acto de indolencia o irreverencia de la esposa de Donald Trump contra la situación que están viviendo miles de familias afectadas por la nueva política migratoria de tolerancia cero impuesta por el gobierno de EU.