Siguen las postulaciones

Los Ángeles, California

El Gremio de Escritores (WGA por sus siglas en inglés) nominó a Guillermo del Toro y Vanessa Taylor por su guión original de La Forma del Agua.

Los ganadores del reconocimiento a los mejores guiones del cine serán dados a conocer el 11 de febrero en una ceremonia que se realizará de manera simultánea en Los Ángeles y Nueva York.

La competencia de Del Toro son Un Amor Inseparable, ¡Huye!, Yo, Tonya, y Lady Bird.

Los nominados son:

GUIÓN ORIGINAL

Un Amor Inseparable, escrito por Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani

¡Huye!, escrito por Jordan Peele

Yo, Tonya, escrito por Steven Rogers

Lady Bird, escrito por Greta Gerwig

La Forma del Agua, guión de Guillermo del Toro y Vanessa Taylor, de una historia de Guillermo del Toro

GUIÓN ADAPTADO

Llámame por Tu Nombre, guión de James Ivory, basado en la novela de André Aciman

The Disaster Artist: Obra Maestra, guión de Scott Neustadter y Michael H. Weber, basado en el libro The Disaster Artist: My Life Inside the Room, the Greatest Bad Movie Ever Made de Greg Sestero y Tom Bissell

Logan, guión de Scott Frank, James Mangold, Michael Green, historia de James Mangold basada en personajes de los cómics de X-Men

Molly’s Game, guión de Aaron Sorkin, basado en el libro de Molly Bloom

Mudbound, guión de Virgil Williams y Dee Rees, basado en la novela de Hillary Jordan.

Favorito al Óscar

Guillermo del Toro es uno de los favoritos que suena fuerte para obtener La Estatuilla Dorada por la cinta La Forma del Agua.