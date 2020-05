Siguen operando maquilas

Empleados de diversas maquiladoras de esta frontera siguen quejándose con respecto a las pocas o nulas medidas sanitarias que han tomado las empresas para hacer frente al Covid-19, incluso alegando que operan sin ser consideradas esenciales.

La industria de la transformación representa en esta frontera más del 80 por ciento de la actividad económica, y al hacer un recorrido por el Parque Industrial Reynosa, es evidente la gran cantidad de unidades de transporte empresarial, así como de autos particulares en los estacionamientos, lo que indica que el funcionamiento ni movilidad ha parado.

Al respecto, EL MAÑANA recibió denuncias de empleados de la empresa LG. "La planta no ha dejado de trabajar ni con esta pandemia, aunque no es de actividad esencial, para que las autoridades no les digan nada optaron por esconder los carros, están infringiendo las leyes, saben que lo que hacen está mal", dijeron.

Recientemente empleados de otra maquiladora, BBBIndustries del Parque Industrial del Norte, hicieron pública su inconformidad por falta de medidas para enfrentar el Covid-19, por lo que acudieron a la Presidencia Municipal buscando asesoría.

En los reportes oficiales, se estableció que por lo menos 150 maquiladoras establecidas en esta frontera debían frenar operaciones, al considerarse no esenciales en la pandemia, entre ellas dedicadas a la manufactura de artículos electrónicos, automotrices, metales, entre otros.