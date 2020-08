Siguen olvidándose de la prevención contra Covid

En colonias como Unidad Obrera, Nuevo Amanecer, Lázaro Cardenas, Las Delicias, Burocrática y otras el fenómeno es evidente a una semana de las fuertes lluvias, donde tanto padres de familia como menores pasan desapercibida la contingencia sanitaria.

Pese a que en su reciente visita, el Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca hizo un llamado a la población para seguir alerta de la pandemia del Covid-19, ya que hasta la fecha más de 380 reynoseneses han fallecido a raíz de este virus.

Pero, en las colonias no hay filtros ni personal sanitario evaluando a los damnificados. "No podemos preocupaos ahorita por otra cosa que no sea la inundación, aparte los cubrebocas que teníamos se echaron a perder, no tenemos dinero para comprar, y si lo tuviéramos lo usaríamos en la comida, en tener camas para dormir", mencionó Jacinto Pérez, habitante de Nuevo Amanecer.

Mientras tanto, en los albergue del Polideportivo continúa activo el filtro sanitario para detectar a pacientes sospechosos, decretando zonas especiales para su atención.