Siguen las demandas

Una mujer que afirma que Harvey Weinstein la violó cuando ella tenía 17 años presentó una demanda con otras tres personas contra el exmagnate, quien se encuentra en prisión. Se trata de las más reciente acusación por décadas de comportamiento sexual inapropiado.

La mujer, que ahora tiene 43 años, afirma que Weinstein la obligó a desnudarse, le exigió que le realizara sexo oral y la violó en una habitación de hotel en 1994 durante lo que ella pensó que sería una reunión de trabajo para ayudarle a comenzar su carrera en la industria del espectáculo, dice la demanda presentada el jueves en Nueva York.

La mujer, que vive en Tennessee, afirma que Weinstein estaba casi desnudo cuando ella entró a la habitación y tras violarla la amenazó.

FUERTES AMENAZAS

Agregó que le hizo entregarle su licencia para conducir y le dijo que nunca podría actuar, y que si lo delataba haría que sus asociados la lastimaran a ella y a su familia.

El abogado de Weinstein dijo que el exproductor de cine, que cumple una sentencia de 23 años en prisión tras haber sido declarado culpable de violación en febrero, planea defenderse de las nuevas denuncias, algunas de las cuales datan de antes de 1994.

El abogado Imran Ansari dijo que algunos casos habrían prescrito, aunque la mujer que afirma que fue violada cuando tenía 17 años demandó en una corte estatal bajo la ley de víctimas menores de edad de Nueva York, que abre una ventana para que personas demanden por abusos sufridos cuando eran menores, aunque haya sido décadas atrás.

EL DINERO NO ES SUFICIENTE

Una exmodelo que dice que Weinstein abusó sexualmente de ella cuando tenía 16 años lo demandó en diciembre bajo esa ley, afirmando que no quería ser incluida en un acuerdo que dividiría 25 millones de dólares entre varias acusadoras porque la compensación no sería suficiente y porque no responsabilizaría a Weinstein y a sus asociados.

En la demanda otra mujer afirmó que Weinstein le metió la lengua en la boca y le tocó los pechos y la vagina mientras la inmovilizaba contra una puerta en un hotel durante el Festival de Cine de Cannes, en Francia, en 1984.

La mujer, ahora de 70 años y radicada en Ecuador, dice que un amigo que trabajaba con Weinstein le dijo que no hablara o pondría en su contra a la industria.