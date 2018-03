Siguen las incógnitas

Tras el devastador asalto de Los Salvadores a Hilltop, los supervivientes se preparan para afrontar el final de la Guerra Total. Tal y como revelan el nuevo tráiler y el sneak peek del capítulo 8x14 de The Walking Dead, Rick (Andrew Lincoln) y los suyos tendrán que enfrentarse, además de a sus enemigos, a la escasez de suministros.

En el tráiler del capítulo, titulado Still Gotta Mean Something, Rick y Morgan (Lennie James) se encargarán de encontrar a los prisioneros Salvadores que se han fugado durante el último asalto.

“Acabemos con esto”, le dice Rick a Morgan. “Tú y yo”.

LO QUE VIENE

Mientras tanto, Daryl (Norman Reedus) y Rosita (Christian Serratos) fijan su objetivo en Eugene (Josh McDermitt), quien se pasó al bando de Los Salvadores.

“Tienen a nuestro fabricante de balas. No nos llevamos las máquinas. Nos llevamos al hombre”, amenaza Rosita.

El tráiler también muestra a Negan (Jeffrey Dean Morgan), atado y retenido por Jadis (Pollyanna McIntosh).

Por su parte, en el sneak peek de The Walking Dead, titulado Fighting a War with No Ammo, Maggie (Lauren Cohan), Diane (Kerry Cahill) y Rosita debaten sobre la escasez de balas en Hilltop.

“¿Y nuestra munición?”, pregunta Maggie. “Lo que pensábamos. No la suficiente para esquivar un ataque de esa envergadura”, señala Diane. “Bueno, tal vez no tengamos que preocuparnos de eso. Al menos por ahora”, dice Daryl. “Tal vez luchar mano a mano es su única opción”.

Sin embargo, Rosita señala el gran problema: ellos tienen a Eugene. La misión para los de Hilltop es clara: necesitan arrebatarles al fabricante de balas.