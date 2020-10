Siguen batallando los casacambistas

Valle Hermoso, Tam.

Las principales casas de cambio de la ciudad siguen batallando al no poder realizar cambios a falta de personas que se interesen en comprar dólares, pues la mayoría llega a feriarlos.

Alejandro, el encargado de una casa de cambio ubicada en la avenida Lazaro Cardenas, dijo que sí hay muchas personas que vienen desde los Estados Unidos o que mandan sus divisas para esta localidad, pero son pocos los que buscan el dólar para ir hacía el país vecino.

"Cómo la gente aún no esta pasando con visa, pues no compran dólares, la mayoría llega pero para feriar o cambiar por pesos y no para comprar el billete verde", dijo el entrevistado.

Explicó también que la venta de seguros para vehículos, de igual manera se ha reducido completamente, pues antes de la pandemia, cuando las personas podrían acudir a los Estados Unidos a realizar cualquier compra, a diario se vendían hasta 30 seguros de día para vehículo, pero ahora, con la contingencia, no se venden ni siquiera los 10 seguros en toda la semana, según lo comentó.