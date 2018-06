Siguen en albergues; no pueden regresar a casa

Un total de 19 personas, entre ellos 7 niños, 9 adultos y 3 de la tercera edad permanecen en el albergue municipal del Polideportivo, en sus colonias el agua terminó con todos sus bienes, esperan que las autoridades los ayuden para volver o que sean trasladados a otro refugio temporal.



La señora Francisca de 85 años perdió su sala, colchón, estufa, mesa, cama y ropero, en su domicilio en la colonia Lucio Blanco donde el agua de lluvia superó el metro de altura, salió con un cambio de ropa y medicamentos en una bolsa de plástico. "No hemos podido ir a la casa, en primera porque no tengo quien me lleve y en segunda porque si llegó me voy a encontrar con mi casa vacía, mojada, todo perdido, no tengo ni cama".

Ella llegó desde hace una semana junto con Matilde, otra damnificada de la colonia Juan Escutia "Nos dijeron que el agua ya bajó pero no sabemos cómo este nuestra casa, tendríamos que ir a limpiarla y después regresarnos, aunque para ser sincera no tenemos nada, yo me pregunto en qué vamos a dormir, en qué vamos a cocinar o a guardar alimentos".

Aún si tuvieran todos sus muebles, antes de regresar a casa tendrán esperar los dictámenes de Protección Civil y Bomberos de Reynosa "Son personas de las colonias Ernesto Zedillo, Lucio Blanco e Hidalgo, hasta ahorita el personal está revisando cómo están los niveles de agua para saber si es seguro regresar", expresó Ricardo Olivares miembro de la corporación.

Para Francisca quien tiene una lesión expuesta en su pie izquierdo la opción más viable es ser traslada a otro punto "Regresar a mi casa ahorita es difícil, tan solo yo voy a tener que pedir la colchoneta con la que duermo aquí para tener cama aunque sea en el piso, yo por mis dolores quisiera mejor que nos cambiaran a otro albergue para que me sigan revisando".

En las instalaciones del Polideportivo también está un bebé de 3 meses que requiere pañales y leche, la casa donde viven sus padres es declarada pérdida total.

Sin opción

