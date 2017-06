Sigue FIFA investigando informe McLaren

No obstante, no se refirió a ningún jugador en particular puesto que, precisó, no se pueden hacer comentarios al respecto de las investigaciones abiertas.



"Es de interés de la FIFA que estos procedimientos se finalicen lo antes posible, ya que hasta entonces la FIFA no estará en condiciones de proporcionar más detalles", apuntó.



El dominical "The Mail on Sunday" publicó hoy que la selección de futbol rusa podría estar inmersa en el escándalo de dopaje de estado que afectó a ese país.



La fuente de la FIFA apuntó que en la Copa de las Confederaciones todos los jugadores participantes han pasado análisis sanguíneos y de orina en controles por sorpresa, y que todos los resultados han dado negativo.



Asimismo, aseguró que todos los jugadores que participaron en el Mundial de Brasil 2014, incluidos los de la selección de Rusia, se sometieron a las correspondientes pruebas antes de la competición y después de los partidos y no hubo positivos.



"La FIFA se encargó de las pruebas y envió todas las muestras para ser analizadas por el laboratorio acreditado por la AMA en Lausana. El mismo procedimiento se está aplicando actualmente para la Copa FIFA Confederaciones 2017", añadió la fuente.