Sigue violencia contra mujeres

La violencia sigue atacando a las mujeres de Reynosa, donde el temor de más golpes o amenazas es el freno que evita que ellas denuncien.

Norma Alcántara, enfrentó la violencia desde muy joven, su novio la celaba y la golpeaba desde que eran novios.

El muchas veces le dijo que iba a cambiar, la esperanza que siempre albergó hasta que se casó, pero la violencia nunca terminó y ahora está en riesgo de muerte.

"El me ha pegado desde que éramos novios, yo siempre trate de separarme de él pero me amenazaba, al final de cuentas nos casamos y nunca cambio, ahora ha llegado al extremo de querer ahorcarme y no dejarme salir a ninguna parte, me agarra del cuello fuerte y amenaza que nunca me va a dejar ir", expresó.

Aunque ha tratado de salir de su casa, tiene temor a denunciar, por lo que se mantiene en su vivienda, en medio de zozobra, el miedo y la tristeza.

MIL 200 QUEJAS AL MES

En el Instituto Municipal de la Mujer, se atienden mil 200 mujeres al mes, donde la principal atención es por violencia emocional en casi es el 100 por ciento y le sigue violencia alimentaria,

De acuerdo a la dependencia, hay problemas con la violencia física, porque sigue prevaleciendo el miedo a sufrir un ataque mayor y por esta razón no denuncian.

Se pide a las mujeres denunciar, ya que se les acompaña en todo el proceso, incluso para que pongan la denuncia.

La mujeres es la que debe denunciar y tener la voluntad de seguir con toda la demanda, pero la mayoría desisten después de varios intentos.

Con todo y que también el Instituto Regional de la Mujer, lleva pláticas para erradicar la violencia en las colonias, sigue el temor de las mujeres para denunciar.

1,200 mujeres atiende el IMM al mes

100% la principal atención por violencia emocional

Le sigue violencia alimentaria

Problemas sin resolver

Violencia física

Atacan. La principal atención que se da es por violencia emocional.