Sigue Victoria sin obispo

Cd. Victoria, Tam.- A más de un mes de que el obispo Antonio González Sánchez presentó su dimisión por cuestiones de salud no se cuenta con una lista de candidatos para presidir la Diócesis de la capital del estado; no obstante, integrantes de la Iglesia Católica de la localidad consideran que el nuevo obispo podría provenir de los arzobispados de Monterrey o de Guadalajara.

"Todavía no se sabe de donde vendría, hay posibilidades que nosotros pensaríamos pero no que así sea porque en Monterrey hay siete auxiliares, de ahí puede surgir uno que manden a una Diócesis necesitada", apuntó el vocero de la Diócesis victorense José Dolores Muñoz Trujillo, "pero también creo que en Guadalajara hay una buena cantidad... pero de dónde venga, no lo sabemos a ciencia cierta".