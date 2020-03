Sigue triunfando

Cher ‘La Diva del Pop’, dejó claro que sigue adueñándose de los escenarios, con los 73 cumplidos, continúa el éxito avasallador de “Here We Go Again Tour” que llegó la noche del domingo 8 de marzo a Bert Ogden Arena, de Edinburg, Texas, donde logró un espectacular ¡sold out!.

Cher ofreció una noche mágica a todos sus seguidores, quienes desde temprana hora se dieron cita el recinto y arrancó su espectacular concierto descendiendo de las alturas como la estrella que es, al ritmo de Woman’s world; e hizo que el público regresó el tiempo y transportó a todos en la década de los 60 con la interpretación de su tema The beat goes on, tema que interpretaba a lado de su difunto marido, Sonny Bono.

IMPRESIONANTE SHOW

La cantante de 73 años ofreció un majestuoso concierto con impresionantes coreografías y bailarines de primer nivel, propios para la diva que es, sin duda un show inolvidable para quienes la siguen desde los años 60.

Posteriormente vinieron clásicos como Strong Enough, Fernando y Believe entre otros.

Cher lució espectacular montando un elefante robot de tamaño natural con suficientes destellos con lentejuelas por lo que no se puede calificar más que como una verdadera estrella, quien ofreció un espectáculo alucinante complementado con acróbatas voladores y una vanguardista escenografía e iluminación.

MÁS DE OCHO CAMBIOS

La cantante sorprendió a su público con su vistoso vestuario arrancó ataviada completamente en azul con todo y peluca y a mitad del concierto, traía un conjunto totalmente negro con encajes plateados y una peluca rubia con mechas moradas, la parte final, lució un vestido plateado acompañado de una peluca roja; se cambió más de ocho veces durante todo el concierto, claro, con todo y pelucas.

También se escucharon melodías como Gayatri Mantra, I Got You Babe, Welcome to Burlesque, Waterloo, SOS y After All.

Acompañada de bailarines y músicos en vivo la cantante derrocho energía y un talento inigualable en el escenario, dejando para la recta final emblemáticas melodías como Walking in Memphis, It’s In His Kiss, I Found Someone y If I Could Turn Back Time.

Fueron 75 minutos de nostalgia musical los que ofreció este idolo de los 60´s, quien dejo demostrado que sigue siendo una verdadera diva