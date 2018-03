Sigue el ‘Titán’ apagado al bat

Miami, E.U.

El primera base mexicano de Mets de Nueva York, Adrián González, sigue con el bate apagado luego que se fue sin hit en la derrota de su equipo por 0-2 ante Astros de Houston, en The Ballpark of the Palm Beaches en West Palm Beach, Florida.

“El Titán” González, quien cubre la inicial, en sus cuatro turnos oficiales este lunes se ponchó en dos ocasiones, dejando su promedio de bateo en .182 en la pretemporada de Grandes Ligas que realizan los Mets por Florida.

Las carreras de Astros fueron remolcadas por el puertorriqueño Carlos Correa, con jonrón solitario en la segunda entrada, y con imparable productor del venezolano José Altuve, para que anotara Alex Bregman, para el 2-0 final.

Ganó Justin Verlander (1-1), con el primer salvamento de Will Harris. La derrota correspondió a Steven Matz (0-4).